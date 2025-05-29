Asgari ücrete temmuzda ara zam olacak mı? CHP lideri Özel’den DİSK görüşmesi sonra kritik mesaj

Asgari ücret 1 Ocak 2025 itibarıyla net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor.

Milyonlarca asgari ücretliyi doğrudan, çalışma hayatını ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?

Yasa gereği memur ve emekliler temmuzda ara zam alacak. Fakat asgari ücrete ara zam için böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak, şubat, mart ve nisan ayında enflasyon toplamda yüzde 13,36 olarak açıklandı.

Bu da sabit ücretle çalışanların maaş ve aylıklarında yüzde 13.36’lık erimeye yol açtı. Bu nedenle kamuoyunda asgari ücrete ara zam beklentisini artıyor.

'Erime 4 bin 500 lirayı bulacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam gündemiyle sendikaları ziyaret ediyor.

Grup toplantısında “Asgari ücrete ara zam, emekliye seyyanen zam alacağız” diyen Özel’in ilk durağı bugün Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) oldu.

Özel beraberindeki heyetle İstanbul’da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu DİSK Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan CHP lideri, asgari ücretin TÜİK rakamlarına göre yılın ilk dört ayında 3 bin lira eridiğini vurgulayarak, “Bu erime 4 bin 500 lirayı geçecek. Enflasyon canavarı zammı yemiş olacak” dedi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da görüşmeye ilişkin açıklamasında "Asgari ücretin mutlaka revize edilmesi, bütün ücretlerin artırılması, kamu işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi noktasındaki ortak değerlendirmelerimizi yaptık" dedi.

Hükümet 'Henüz erken' diyor

Ekonomi yönetimi ise asgari ücrete ara zammın konuşulması için henüz erken olduğunu savunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı" sorusuna ilişkin son verdiği yanıtta "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken" yanıtını vermişti.