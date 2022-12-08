Asgari ücretle ilgili önemli açıklamalar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun İşçi Grubu Başkanlığını sürdüren TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, asgari ücrette gelinen durum ve TÜRK-İŞ’in görüşlerini aktarmak amacıyla TÜRK-İŞ Genel Merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Kavlak, toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Kendilerine işçi değil, köle arıyorlar"

Taleplerinin yaşanabilir bir ücretin hep birlikte belirlenmesi olduğunu belirten Kavlak, “Ülkemiz üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 oranında büyüdü. Ancak geçen yılın üçüncü çeyreğine göre sermayenin bu büyümeden aldığı pay, yüzde 54,6’dan yüzde 55’e yükselmişken, emeğin bu büyümeden aldığı pay, yüzde 29,8’den yüzde 26,3’e gerilemiştir. Bu rakamlar ortadayken, bazı sermaye gruplarının asgari ücret artışının rekabeti engelleyeceği yönündeki açıklamaları, kendilerine işçi değil, köle aradıklarının belgesidir” dedi.

"Çözüm sendikal örgütlenmede"

İşçi sınıfının sorunlarının asıl çözümünün sendikal örgütlenme ile sağlanabileceğini ifade eden Kavlak, “Ücretlerin enflasyona karşı korunması için ülkemizde sendikalaşma ve toplu sözleşme kapsamının geliştirilmesi zorunludur. Çünkü ücretli çalışanlar, eğer sendika üyesi ise ve toplu iş sözleşmesi kapsamındaysa, enflasyona karşı daha korunaklı olmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Vergi konusunda da ciddi adımlar atacağız"

Emekçilerin önemli bir beklentisinin de, vergide kalıcı bir adaletin sağlanması olduğunu ifade eden Kavlak, yılın başında alınan net ücretin vergi kesintileri nedeniyle ilerleyen aylarda giderek azaldığını söyledi. Ayrıca toplam vergi gelirleri içinde yüzde 70’lere ulaşan dolaylı vergilerin çalışanların vergi yükünü daha da artırdığına dikkat çeken Kavlak, vergi oranları ile gelir vergisi tarifesinde ücretliler lehine ayrım yapılması gerektiğini dile getirdi. Kavlak yılbaşından sonra bu konuda ciddi adımlar atacaklarını açıkladı.

"İçimize sinmeyen bir rakam çıkarsa imza atmayız"

Türk-İş’in asgari ücret pazarlığına açlık sınırıyla başlaması sorulduğunda Kavlak, “Türk-İş 40 yıldır komisyona gidiyor ve 6 kere imzalamış. Pazarlık oradan başladı diye orada bitecek diye bir şey yok. Bakanlığın, işverenin teklifini görelim. Eğer kabul edilebilir bir teklif olursa imzalarız ama içimize sinmeyen bir rakam çıkarsa imza atmayız” dedi.

Komisyonda üçlü mutabakat sağlanması Türk-İş’in imza atmamak dışında ne yapacağı sorulduğunda ise Kavlak, Türk-İş’in imza atmama dışında bir şey yapma şansı olmadığını savundu. Mevzuata göre toplu sözleşmelerdeki gibi bir grev sürecinin asgari ücret pazarlığında olmadığını anlatan Kavlak, “Üçlü mutabakat olmazsa imza atmayacağız ve çıkıp açıklayacağız. Biz komisyonda sadece 5 kişiyiz” dedi.

İşçilerin 7 bin 500 liranın biraz üzerinde asgari ücret beklentisinin olduğu açıklanan anket sorulduğunda ise Kavlak, “Kamuoyu yoklamalarını bir kenara bırakın, biz işçinin içindeyiz ve ne istediğini biliyoruz” diye konuştu.

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