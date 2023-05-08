Asgari ücretliler 3 bin 767 lirasını kaybetti

Dr. Oğuz Demir, TÜİK ve İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) enflasyon verilerini baz alarak dört ayda satın alma gücünün ne kadar azıldığını hesapladı. Sözcü TV'deki programında maaşların nasıl eridiğini anlatan Demir, yeni yılda asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıktığını belirterek, ocak ayındaki yüzde 6'lık enflasyonda alım gücünde 565 lira kayıp olduğunu ifade etti.

Demir, şubatta 581 lira, martta 1065 lira, nisanda 1284 lira kaybedildiğini dile getirdi. Demir, "Sene başındaki satın alma gücünü korumasını istiyorsak asgari ücretliye yılbaşından bu yana 3 bin 767 lira borcumuz var. İTO’ya göre baktığımızda kayıp 3 bin 858 lira. Önümüzdeki 2 ay içerisinde enflasyon rakamları da geldiği zaman asgari ücretli neredeyse 1 maaşını enflasyona vermiş olacak" ifadelerini kullandı.

Emekliler 1 maaştan fazlasını kaybetti

Demir, emekli maaşlarına dair de şunları söyledi: "Emeklide daha farklı bir hesap yaptık. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraydı. Seçim döneminde 7 bin 500 liraya çıkardılar. Sene başında 7 bin 500 lira olsaydı kayıplar 8 bin 632 liraya çıkıyor. Benim emekli yurttaşım emekli maaşına 1 maaşından fazlasını kaybetmiş.”

Demir, emekli maaşlarına dair de şunları söyledi: "Emeklide daha farklı bir hesap yaptık. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraydı. Seçim döneminde 7 bin 500 liraya çıkardılar. Sene başında 7 bin 500 lira olsaydı kayıplar 8 bin 632 liraya çıkıyor. Benim emekli yurttaşım emekli maaşına 1 maaşından fazlasını kaybetmiş.”

ENAG’a göre yıllık enflasyon ise yüzde 105.19

Geçtiğimiz günlerde enflasyon verilerini açıklayan TÜİK’e göre tüketici fiyatları nisan ayında yüzde 2.39 artarken enflasyon yıllık bazda 43,68 olarak kaydedilmişti.

İTO verilerine göre, İstanbul’da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,57, toptan fiyatlar ise 3,14 arttı. Yıllık bazda artış perakendede yüzde 62,46, toptan fiyatlarda ise yüzde 70,58 oldu. ENAG’a göre nisan ayında enflasyon yüzde 4.86 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 105.19 oldu.