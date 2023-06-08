Döviz kurlarındaki günlük yükseliş yüzde 7'yi geçti, dolar 23 TL'yi aştı. Kurların sert yükselişiyle asgari ücretlinin geliri 10 günde 60 dolar eridi. Kurdaki yükselişi "Mehmet Şimşek etkisi, serbest piyasaya geçişin sinyali" olarak yorumlandı.

Merkez Bankası'nın (MB) 9 aydır rezerv satışı, sermaye kontrolleri ve sözlü müdahaleleri ile baskılanan kurlar, seçim sonrası yeni kabinen ilk toplantısının ardından atağa geçti. Döviz kurlarında 2021 yılında yaşanan kur şokundan bu yana en sert yükseliş yaşandı. Dün güne 21,61 seviyesinden başlayan dolar/TL gün içinde 23 liranın üzerine çıktı. Dolar/TL'deki 3 günlük yükseliş ise yüzde 8'i aştı. Yılbaşından bu yana ise kurda yüzde 20'yi aşan yükseliş yaşandı. Avro/TL tarafında da 25,50 TL ile rekor görüldü.

Merkez Bankası'nın (MB) 9 aydır rezerv satışı, sermaye kontrolleri ve sözlü müdahaleleri ile baskılanan kurlar, seçim sonrası yeni kabinen ilk toplantısının ardından atağa geçti. Döviz kurlarında 2021 yılında yaşanan kur şokundan bu yana en sert yükseliş yaşandı. Dün güne 21,61 seviyesinden başlayan dolar/TL gün içinde 23 liranın üzerine çıktı. Dolar/TL'deki 3 günlük yükseliş ise yüzde 8'i aştı. Yılbaşından bu yana ise kurda yüzde 20'yi aşan yükseliş yaşandı. Avro/TL tarafında da 25,50 TL ile rekor görüldü.

Bloomberg'e göre TL’deki rekor değer kaybı, kurun Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi yönetimiyle aşamalı olarak serbest bırakıldığının işareti olabilir. Şimşek, ilk açıklamalarında Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka seçeneği kalmadığı ifadesini kullanmıştı. Bu açıklama piyasalarda mevcut politikaların terk edilerek gerçekçi ekonomi politikalarının uygulanmaya başlanacağı şeklinde yorumlandı. Dün yaşanan sert artış ise müdahaleci yaklaşımın terk edilerek, TL’nin gerçek değerine doğru değer kaybettiği şeklinde değerlendirildi.

Asgari ücretin erimesine neden oluyor

Seçim döneminde kurun 20 liranın üzerine çıkmaması için Merkez Bankası müdahaleleriyle büyük çaba harcanmıştı. Dolar kuru seçimlerin ikinci turu öncesi 20 TL’nin hemen altında işlem görüyordu. Kurdaki bu artış asgari ücretin de erimesine neden oluyor.