Asgari ücrette büyük buluşma

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaştı. Yarın (20 Aralık Salı günü) üçüncü kez toplanacak Komisyonun, bu toplantıda yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" dedi.

Bakan Bilgin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını hatırlatarak “Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz” dedi.

Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda yarından gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacaklarını ümit ettiklerini belirterek, “Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum” diye konuştu. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçi, işveren ve devletin eşit katılımıyla yapılan bir süreç olduğunu hatırlattı. Bilgin, süreç tamamlandığı zaman komisyonun bir karar vereceğini ifade etti.

Emekliler de mağdur olmayacak

Bilgin, emeklilerle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, “ Enflasyona onları da mağdur etmeyecek, enflasyonun negatif etkisini ortadan kaldıracak düzenlemeyi Cumhurbaşkanımızla paylaşacağız. Onu da açıklayacağız” dedi.

EYT’deki teknik sorunlar çözülecek

Bilgin, 3600 Ek Gösterge sorununu çözdüklerini ve ocak ayından itibaren uygulamaya geçeceğini hatırlattı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna değinen Bilgin, “EYT’yi de bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştık. Bazı teknik sorunlar var, o sorunlar çözülüyor. Eskiden dijital ortam yoktu, emeklilerimiz ya da emekli olacağını düşünen yurttaşlarımız şimdi müracaat ediyorlar, dosyalarını buluyoruz. Dijital ortama taşınmamış dosyalar var, ara vermiş ya da vermemiş gibi birçok sorun var. Bütün bu bilgilerin ve verilerin ortaya çıkmasından sonra toplu değerlendirmesini yapacağız. O zamanda o sorunun nasıl çözüleceğine dair karar verilecek” diye konuştu.