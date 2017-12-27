"Asırlık olan markalar ortak proje yürütmeli"

27 Aralık 2017

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Ekonomi Bakanlığı ve Yüzyıllık Markalar Derneği üyelerinin bir araya geldiği Teşvik Paketleri Bilgilendirme Toplantısı, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıç Kaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüzyıllık Markalar Derneği ve Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Ekonomi Bakanlığı’nın yaklaşımı ile “markalaşmanın topyekun bir hareket olduğuna” değindi.

100 yıldan fazla zamandır yaşayan markalarının istikrar ve itibar yönetim sürecinin önemine dikkat çeken Tuncer, devlet ve özel sektör işbirliğinin büyük önem arz ettiğini vurguladı. Tuncer, Türkiye markası için yüz yıldır işlerini, değer ve itibarlarını koruyarak bugüne gelen markaların ortak projeler geliştirmeleri gerektiğinin önemini anlattı. Bu konuda dernek çatısı altında her türlü desteği sağlamak konusunda kararlı olduklarını belirten Tuncer, ayrıca pazarlamanın gelişme hızına her markanın ayak uydurması gerektiğinin altını çizdi.

Açılış konuşmasının ardından Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya da bir sunum gerçekleştirdi. Kılıçkaya sunumunda, destekler ile ilgili detayları, ortak proje geliştirme, pazarlama ve iş modeli başlıklarını aktardı. Kılıçkaya, yüz yıllık markaların yaşattıkları ve geliştirdikleri iş yapış şekillerinin çok kıymetli olduğunu vurgularken, korumanın ve gelişmenin bir arada olması gerektiğine dikkat çekti. Bu konuda Ekonomi Bakanlığı’nın marka desteklerinin dünyada bir ilk olduğunu aktaran Kılıçkaya, yüzyıllık markaların Türkiye markasına değer kattığını ve bu değeri artırmak için her türlü desteği sağlayacaklarını aktardı.

Ekonomi Bakanlığı ve TİM işbirliği ile geliştirilen marka geliştirme projeleri için toplantıların düzenli olarak devam edeceğini paylaşan Kılıçkaya, toplantı bitiminde üye markaların sorularını cevapladı.