Askeri araçların yerli motoru için seri üretim 1 ay içerinde başlayacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde askeri kara araçları için geliştirilen yerli motor çözümlerinde seri üretim aşamasına gelindi.

BMC Power tarafından taktik tekerlekli zırhlı araçlar için geliştirilen 400 beygir motorun seri üretimi 1 ay içinde başlayacak. Aralık ayı içerisinde montaj ve test çalışmaları gerçekleştirilecek ve 2023 başından itibaren motorlar BMC Vuran araçlarına entegre edilecek.