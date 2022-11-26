Askeri araçların yerli motoru için seri üretim 1 ay içerinde başlayacak
BMC Power tarafından taktik tekerlekli zırhlı araçlar için geliştirilen 400 beygir motorun seri üretimi 1 ay içinde başlayacak.
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Türk savunma sanayisi bünyesinde askeri kara araçları için geliştirilen yerli motor çözümlerinde seri üretim aşamasına gelindi.
BMC Power tarafından taktik tekerlekli zırhlı araçlar için geliştirilen 400 beygir motorun seri üretimi 1 ay içinde başlayacak. Aralık ayı içerisinde montaj ve test çalışmaları gerçekleştirilecek ve 2023 başından itibaren motorlar BMC Vuran araçlarına entegre edilecek.