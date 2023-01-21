Askerlik ve doğum borçlanması yapan EYT'liler dikkat! Vergi iadesi mümkün!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) TBMM'ye gelecek tasarının yasalaşmasını ve ilk maaşlarını almayı bekliyor.

Yaklaşık 2 milyon 500 bin vatandaşı yakındna ilgilendiren düzenleme artık gün sayarken, çalışma süresi eksik olanlar bunları tamamlama telaşında...

EYT kapsamına girmek isteyen vatandaşlar; askerlik ve doğum borçlanması için ödedikleri paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alabilecek. Peki geri iade için neler yapılmalı?

Ahmet Kıvanç'ın Habertürk'teki yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

- Gelir Vergisi Kanunu’na göre, işçi ve memurların hizmet borçlanması amacıyla SGK’ya yaptıkları prim ödemeleri, vergi matrahından indirebiliyor. Böylece ödedikleri primin bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alıyorlar. Bu haktan yararlanabilmek için birinci koşul, çalışmaya devam etmektir. EYT kapsamında emekli olanlar da çalışmaya devam etmeleri halinde vergi indiriminden yararlanabilirler. İkinci koşul ise vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmektir.

- 2022 yılında başlayan uygulamaya göre, asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı bırakılmış olduğu için, asgari ücretle çalışanlar askerlik, doğum borçlanması dolayısıyla vergi indiriminden yararlanamazlar. Çünkü vergi kesintisine tabi kazançları bulunmuyor.

- Bundan sonra anlatacaklarım, kazancı asgari ücretin üzerinde olan memur ve işçiler ile ilgilidir. Hizmet borçlanması için yatırılan primlerle ilgili vergi indiriminden yararlanabilmek amacıyla öncelikle ödeme belgesinin işverene verilmesi gerekiyor. Belge işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı her ay elde edilen kazançtan indirilir.

- Örneğin, asgari ücretli bir kişinin askerlik borçlanması için 37.273 TL ödediğini varsayalım. Brüt kazancı 15 bin lira olan kişinin asgari ücreti aşan kazancından vergi kesiliyor. Vergi indirimi için başvurduğunda kazancının 37 bin 273 liralık kısmından vergi kesintisi yapılmaz. Böylece, en düşük vergi oranı (yüzde 15) uygulandığında dahi 5 bin 590 liralık vergi indiriminden yararlanır. Doğum borçlanması için 49.697 TL ödeyen kişi de en az 7.454 TL vergi indirimi alır. Böylece borçlanma için ödediği paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alır.