ASO Başkanlığına Seyit Ardıç seçildi

Ankara Sanayi Odası (ASO) seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına Seyit Ardıç seçildi. ASO’dan yapılan açıklamaya göre, Odanın 2022- 2026 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi bugün tamamlandı. ASO’da tek listeyle gidilen seçimde Seyit Ardıç ASO’nun 10. Başkanı oldu. Seçimler sonucunda yönetim kurulunda ilk kez bir kadın üye de yer aldı. Seyit Ardıç başkanlığındaki Yönetim Kurulu; Mete Çağlayan, Özgür Bayraktar, Ercan Ata, İhsan Çetinceviz, İbrahim Aykut Özüner, Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Ertuğrul Onat, Burcu Gençoğlu ve Levent Akçakoca’dan oluştu.

Ardıç, sonuçların ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, “Çok güçlü bir kadro oluşturduk. Eylem planlarımızı ve stratejilerimizi hazırladık. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı iş birliğini hayata geçirmek üzere görüşmelerimizi yaptık. Odamızın 40 meslek komitesinde dokuz bine yakın sanayicimiz ile Türkiye’nin üretimine, istihdamına, ihracatına ve nihayet büyümesine bugüne kadar sağladığımız katkıyı daha da artırmak için canla başla çalışacağız. Bu amacımıza ulaşmak için ilgili bakanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla daha fazla dirsek temasında olacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm farklılıklarımızı bir kenara koyarak Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara’mızı sanayinin de başkenti yapmak için taşın altına elini koyan herkes ile birlikte yürüyeceğiz.”

Seçim süreci

Eski ASO Başkanı Nurettin Özdebir, kasım ayında yapılan komite seçimlerinde 21 numaralı Elektrik Sanayii Komitesinde bir oy farkla seçimi kazanmıştı. Ancak ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz sonucunda, elektrik ve mobilya komitelerinde seçimler 7 Aralık’ta yenilendi ve Özdebir’in 21 Numaralı komitedeki listesi 62 oy alarak, meclise giremedi.