ASO: OSB’ler cazibesini yitirebilir

24 Mayıs 2018

ANKARA(DÜNYA)-Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 1 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” ile OSB’lerdeki sanayicilerin enerji maliyetlerinin arttığını belirterek, bunun OSB’lerin cazibesini yitirmesine yol açabileceğini söyledi.

Bu düzenleme ile yıllık 50 milyon kWh üstü tüketicilerin yüksek tüketimli tüketici olarak belirlendiğinin altını çizen Özdebir, bu sınırlamaya tabi OSB miktarının 100 civarında olduğunu kaydetti.

Bu OSB’lerin bölgedeki sanayicilere ay sonunda fatura kestiği için YEKDEM maliyetlerini bir sonraki ay ayrı bir fatura olarak yansıttığını dile getiren Nurettin Özdebir, “Sanayici ay içinde tükettiği elektriğin maliyetini bilmemektedir. Ayrıca, YEKDEM kaynaklı farkı bir sonraki ay ödemek zorunda kaldığından, bu da ayrı bir muhasebe sorunu çıkarmaktadır” diye konuştu.

Devletin bu sıkıntıyı çözmek için paçal bir maliyet oluşturması gerektiğine vurgu yapan Özdebir, “Böylece sanayici maliyetini net olarak bilecektir. Eğer o ay için belirlenen maliyetlerde pozitif ya da negatif bir fark çıkarsa, bir sonraki ay telafi edilebilir” ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyle birlikte OSB’lerin dışında kalan büyük tüketicilerin de tam organize olamamış sığ bir piyasadan ihtiyacını karşılamak zorunda kalacağına değinen Nurettin Özdebir, henüz rekabetçi bir piyasa oluşmadığı için bu piyasanın da amacına uygun işlemediğini kaydetti.

Özdebir, şunları söyledi:

“Yeni elektrik tarife yapısıyla planlı sanayileşmenin en önemli üssü olan Organize Sanayi Bölgelerinin dağıtım lisansı sahibi olmaları, bu tebliğ ile bölgedeki tüm işletmeler adına pazarlık yapabilme güçlerinin anlamsız kaldığı, OSB içindeki tüketicilerin elektrik maliyetlerinin OSB dışındaki tüketicilere kıyasla daha pahalı hale gelmesi, OSB’lerin sürdürülebilirliğini zorlamaktadır. OSB’lerin sürdürülebilirliği için bu yanlış uygulamanın biran önce düzeltilmesi gerekir”