ASRİAD'ın hedefi ülke ihracatının yüzde 1'ini gerçekleştirmek

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) İş Geliştirme Başkanlığı tarafından organize edilen 9. Bölgesel Ticaret Toplantısı, Genel Merkez ile şube başkanlığına kayıtlı çok sayıda üye iş insanının katılımıyla Bolu Şube Başkanı Kadir Biçer'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ASRİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, Genel Merkez ve şubeler arasındaki ticari toplantı ve ilişkilerin önemine vurgu yaparken, Bolu şubesinin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ASRİAD olarak hedeflerinin ülke ihracatının yüzde 1'ini gerçekleştirmek olduğunu belirten Danışman, şunları kaydetti:

"2,5 milyar dolarlık ihracatın, bünyemizdeki iş insanları tarafından gerçekleştirilmesi adına her türlü katkıyı veriyoruz. Pandemi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası sarsılan ülke ekonomimizin yaşadığı sıkıntıyı ancak ihracat yaparak aşabileceğimize inanıyorum. Ülke çapında ara mala ihtiyacımız olduğunu ve bu ara malı üretmek gerek iş insanlarımız gerekse ülke ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor.Dünya çapında yaşanan gelişmeler ve global ekonomik kriz ele alındığında 2024 yılına kadar bazı sıkıntıların yaşanmasını öngörüyoruz ancak ülke olarak bu tarihten sonra önümüzün açık olduğuna inanıyoruz. Böylesine güzel bir ticaret toplantısı düzenlemelerinden dolayı Bolu Şube yönetimine teşekkür ediyorum."

3 bin 600'den fazla iş insanını bir araya getirdi

ASRİAD İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Engin Doğan da Bolu'ya gelmelerindeki amacın şube bünyesindeki iş insanlarını tanımak, Genel Merkez ile şubeye kayıtlı iş insanlarını kaynaştırmak ve bölge istihdamına destekte bulunmak olduğunu bildirdi.

Bugüne kadar 3 bin 600'den fazla iş insanını bir araya getirdiklerini ve 700'e yakın şirketin birbirleriyle iş yapmasına vesile olduklarının altını çizen Doğan, ASRİAD bünyesindeki her bir iş yerinin gelişimine ve inovasyon kültürüne destek vermeyi ve nitelikli iş imkanları oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Genel Merkez ve Bolu Şube teşkilatlarına mensup iş insanları 9’ncu Bölgesel Ticaret Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yaparken yeni iş bağlantılarına imza attı.