Astaldi ve IC Holding 3. Köprü'de hisse satmayı planlıyor
IC İçtaş Astaldi 3. Boğaz Köprüsü Yatırım ve İşletme A.Ş. ortak girişim grubu, olası hisse satışı için Morgan Stanley ve Citigroup ile çalışacak.
İtalyan inşaat şirketi Astaldi SpA ve Türk ortağı IC Yatırım Holding A.Ş., Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki ortak girişimde hisse satışını değerlendiriyor.
Astaldi’nin tüm hisselerini satabileceği, şirketin yüzde 64’üne sahip olan IC İçtaş’ın ise kısmi hisse satışı yapacağı tahmin ediliyor.
Şirketler ayrıca 9 yıl vadeli 2,3 milyar dolar büyüklüğündeki kredinin refinansmanı için de görüşme yapıyor. Yeni kredinin 3,2 milyar dolar büyüklüğünde olabileceği kaydedildi.
Astaldi, IC Holding, Citigroup ve Morgan Stanley konuya ilişkin yorum yapmadı.