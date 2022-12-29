Astor Enerji'de talep toplama 11 Ocak’ta başlayacak

Türkiye’nin lider yerli transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji’nin halka arzına ilişkin SPK onaylı izahname ve ekleri ile talep toplama tarihleri içeren tasarruf sahiplerine satış duyurusu 29 Aralık’ta (bugün) kamu aydınlatma platformunda (www.kap.org.tr), astoras.com.tr ve www.tebyatirim.com.tr adreslerinde duyuruldu. TEB Yatırım liderliğinde toplam 40 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 12,50 TL sabit fiyatla talep toplama 11 Ocak Çarşamba günü başlayacak olup, 13 Ocak Cuma günü sona erecek.

148 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 27 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere ek satış hariç toplam 175 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü yaklaşık 2,19 milyar TL olacak. Ek satışın gerçekleşmesi halinde 35 milyon TL nominal değerli payların ortak satışı ile ek satış dahil toplam 210 milyon TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,63 milyar TL’ye ulaşacak.

175 milyon TL nominal değerli payların dağıtımının yapılacağı tahsisat grupları ve tahsisat oranları ise yurt içi bireysel %47, şirket çalışanları %3, yurt içi kurumsal %40 ve yurt dışı kurumsal %10 olarak belirlendi.

Yurt içi bireysel ve şirket çalışanlarının talepleri tüm konsorsiyum üyeleri tarafından toplanacak olup, dağıtım oransal yapılacak. Yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıların taleplerini ise yalnızca konsorsiyum lideri TEB Yatırım toplayacak.