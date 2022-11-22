AstraZeneca Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü'ne Erdal Kiraz getirildi
AstraZeneca Türkiye bünyesinde resmi ilişkiler, medya ve iletişimin temel işlevlerini tek bir takıma entegre ederek kurumsal ilişkiler çalışmalarını ivmelendirmek amacıyla Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü oluşturdu.
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Erdal Kiraz, AstraZeneca Türkiye'nin Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak göreve başladı. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Erdal Kiraz, Londra Westminster Üniversitesi'nde Diplomatik İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.
Kiraz, son olarak Vodafone Kamu Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görev yapıyordu.