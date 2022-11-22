AstraZeneca Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü'ne Erdal Kiraz getirildi

Erdal Kiraz, AstraZeneca Türkiye'nin Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak göreve başladı. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Erdal Kiraz, Londra Westminster Üniversitesi'nde Diplomatik İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kiraz, son olarak Vodafone Kamu Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görev yapıyordu.