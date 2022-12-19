Asya borsaları düşüşte

Geçen hafta, gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri resesyon endişelerini artırırken, pay piyasalarında da satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu.

Asya tarafında, Çinli yetkililer ülkede bu kış yaşanması beklenen üç Kovid-19 dalgasından ilkinin içinde olunduğunu belirtirken, artan vaka sayıları ekonomiye ilişkin endişeleri gündemde tutuyor. Çin'de ekonomi yetkililerine dayandırılan haberlerde, Çin Merkez Bankası'nın gelecek yıl reel ekonomi ve finansal piyasalara bol likidite sağlayacağı, ekonomi politikalarında enflasyon ve istihdama odaklanılacağı bildirildi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu hafta yapacağı toplantıda politika faizini ultra düşük seviyede tutması beklenirken, Japon hükümetinin, BoJ ile "yüzde 2'lik enflasyon hedefini mümkün olan en erken tarihte karşılama" taahhüdünde bulunan 2013 ortak bildirisini revize etmeyi düşüneceği haberleri basına yansıdı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,92 azalarak 3.107 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,33 gerileyerek 2.352 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,05 değer kaybederek 27.238 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 136'da dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,83 azalışla 19.289 puanda seyrederken, pozitif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,38 yükselişle 61.578 puanda seyrediyor.