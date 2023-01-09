Asya borsaları haftaya yükselişle giriş yaptı
Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceği beklentileri küresel pay piyasalarını pozitif etkilerken, Çin'in uluslararası uçuşlara 3 yıl aranın ardından tekrar başlaması da risk iştahını destekledi.
Çin'de gelecek dönemde ekonomik büyümenin hükümetin önceliği konumunda olacağına yönelik beklentiler de gündemdeki yerini korurken, ülkede Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla sağlık sistemi üzerine düşen yükün artması risk unsuru olarak kalmaya devam ediyor.
Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,58 artışla 3.176 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,63 yükselişle 2.350 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 21.364 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 primle 21.364 puanda seyrediyor.
Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 132,1'den işlem görüyor.