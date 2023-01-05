Asya borsaları yükseldi

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Banka yetkililerinin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve daha fazla ilerleme kaydedilene kadar faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini ortaya koydu. Buna karşın Banka'nın faiz artışlarında ülkenin büyümesini dikkate alması gerektiği vurgusu piyasalar tarafından pozitif karşılandı.

Küresel pay piyasalarındaki pozitif hava Asya borsalarına da taşınırken, Çin hükümetinin ekonomiye destek vereceği yönündeki beklentiler risk iştahı artışındaki başlıca sebep olmaya devam ediyor.

Öte yandan, ülkede Kovid-19 önlemleri kaldırılmaya devam ederken, son olarak Çin'in 2020'den bu yana kapalı olan Hong Kong sınır kapısını yeniden açacağı duyuruldu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.155 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselerek 2.265 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kazanarak 25.821 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 132,8'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azalışla 60.095 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 21.056 puanda seyrediyor.