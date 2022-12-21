Asya borsalarında satış ağırlıklı seyir

Dünya genelinde artan resesyon endişelerine karşın merkez bankalarının şahin duruşlarını koruyacaklarına ilişkin sinyaller ile pay piyasaları negatif bir seyir izliyor.

Asya özelinde, Çin'de Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ekonomiye yönelik endişelerin gündemde kalmasına neden oluyor.

Japonya'da ise dünkü Japonya Merkez Bankası'nın kararının ardından tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş nedeniyle bankanın takvim dışı devlet tahvili alım operasyonu düzenlediği belirtiliyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,17 azalarak 3.068 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,19 gerileyerek 2.329 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,68 değer kaybederek 26.388 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 132'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,61 düşüşle 61.324 puanda seyrederken, pozitif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,21 artışla 19.135 puanda seyrediyor.