Asya borsalarında yapay zekâ freni: Teknoloji hisseleri sert düştü

ABD’li teknoloji şirketlerinden gelen zayıf beklentiler, yatırımcıların yapay zekâ odaklı hisselere yönelik endişelerini artırdı. Bu gelişmenin ardından Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde genel olarak düşüşle kapandı.

Cuma günü Wall Street’te teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar, Asya piyasalarına da olumsuz yansıdı. Yatırımcılar, yapay zekâ yatırımlarıyla hızla yükselen şirket değerlerinin sürdürülebilir olup olmadığını sorgulamaya başladı. Broadcom ve Oracle’ın beklentilerin altında kalan yönlendirmeleri, teknoloji hisselerindeki satışları hızlandırdı.

Çin’de kayıplar sınırlı kaldı

Çin borsaları, bölgedeki diğer piyasalara kıyasla daha sınırlı düşüş yaşadı. Şanghay ve Shenzhen endeksleri yaklaşık yüzde 0,1 gerilerken, Çin piyasalarının yapay zekâ temalı hisselere daha az bağlı olması kayıpları sınırladı.

Buna karşın Çin ekonomisine dair endişeler sürüyor. Son açıklanan veriler, sanayi üretimi ve perakende satışlardaki büyümenin yavaşladığını gösterdi. Özellikle emlak sektöründeki sorunlar yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Devlet destekli emlak şirketi China Vanke’nin vadesi gelen bir borç ödemesinde zorlanması, sektördeki riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Teknoloji ağırlıklı borsalarda sert satışlar

Asya’da teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu borsalarda düşüş daha belirgin oldu. Japonya’da Nikkei 225 ve Güney Kore’de KOSPI endeksi yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti. Hong Kong Hang Seng endeksi de günü yüzde 0,8 düşüşle tamamladı.

Analistler, ABD’li teknoloji devlerinin yapay zekâ için yaptığı yüksek harcamaların ne kadar hızlı kazanca dönüşeceği konusunda piyasada soru işaretleri oluştuğunu belirtiyor.

Diğer Asya piyasaları da geriledi

Japonya’da daha geniş kapsamlı TOPIX endeksi sınırlı da olsa yükselirken, yatırımcılar bu hafta yapılacak Japonya Merkez Bankası toplantısını yakından izliyor. Avustralya, Singapur ve Hindistan borsalarında ise günü küçük kayıplarla kapattı.

Genel olarak Asya piyasalarında, yapay zekâ hisselerine yönelik artan temkin, küresel belirsizlikler ve Çin ekonomisine dair endişeler satış baskısının ana nedeni olarak öne çıktı.