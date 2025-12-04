Asya-Pasifik borsalarında karışık seyir: Fed’in faiz indirimi beklentisi piyasaları hareketlendirdi

Asya-Pasifik piyasaları, Wall Street’teki yükselişin ardından Perşembe günü karışık bir görünüm sergiledi. ABD’de açıklanan zayıf istihdam verileri, Federal Reserve’ün gelecek hafta faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

ADP’nin yayımladığı verilere göre, ABD’de özel sektör kasım ayında 32 bin kişiyi işten çıkardı. Bu rakam, ekonomistlerin 40 bin kişilik artış beklentisinin oldukça altında kalırken, ekimde kaydedilen 47 binlik yükselişin de gerisinde kaldı. Zayıf veri sonrası piyasalar, Fed’in 9-10 Aralık’taki toplantıda faiz indirme ihtimalini yüzde 89 seviyesinde fiyatlamaya başladı.

Asya borsalarında yönler ayrıştı

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,29, Topix endeksi ise yüzde 1,32 yükseldi. Renesas Electronics hisseleri, ABD merkezli SiTime’ın şirketin zamanlama birimini satın almak için görüşmeler yürüttüğüne dair haberlerin ardından yüzde 6’dan fazla değer kazandı. Bloomberg’e göre olası anlaşmanın, söz konusu birimi borç dahil 2 milyar dolara kadar değerleyebileceği belirtiliyor.

Güney Kore’de Kospi yüzde 0,82, küçük ölçekli Kosdaq ise yüzde 0,36 geriledi. Avustralya’da S&P/ASX 200 endeksi yatay seyretti.

Hong Kong Hang Seng endeksi açılışta yüzde 0,11 düştü. Çin ana karasında CSI 300 endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti.

Hindistan’da Nifty 50 ve BSE Sensex endeksleri güne hafif düşüşle başladı. Hindistan rupisi ise dolar karşısında 90,4 seviyesine inerek rekor düşük seviyesini üçüncü günde de yeniledi.

IndiGo’da uçuş iptalleri sürüyor

Ülkenin en büyük havayolu IndiGo’nun hisseleri, pazartesiden bu yana art arda yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle yüzde 3’e yakın geriledi. Şirket, son iki gündeki aksamaların “olumsuz hava koşulları, artan trafik yoğunluğu ve yeni vardiya planlama kuralları” gibi nedenlerden kaynaklandığını açıkladı. Reuters’ın haberine göre, yalnızca Perşembe günü Bengaluru Havalimanı’nda 73 IndiGo uçuşu iptal edildi.

ABD endeksleri yükseldi, teknoloji hisseleri baskılandı

ABD’de Dow Jones endeksi Çarşamba gününü 408 puanlık yükselişle 47.882 seviyesinde tamamladı. S&P 500 yüzde 0,30 artarken, Nasdaq Composite yüzde 0,17 yükseldi.

Yapay zeka odaklı hisseler ise baskı altında kaldı. The Information, Microsoft’un yapay zekâ bağlantılı yazılım satış hedeflerinde kesintiye gittiğini öne sürdü. Nvidia ve Broadcom gibi diğer büyük teknoloji hisseleri de bu haberlerle geriledi. Microsoft, iddiaları yalanlasa da hisseler ancak mesai sonrası işlemlerde bir miktar toparlanabildi.