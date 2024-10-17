Asya'da yükselen gaz talebi küresel LNG ithalatında artışa neden oluyor

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) yayımladığı 'Aylık Gaz Piyasası Raporu'na göre, küresel LNG ticaretinin artışına Asya Pasifik ve Ortadoğu bölgeleri öncülük ederken, bu bölgelerde artan talep, LNG spot fiyatlarının yukarı yönlü seyrinde destekleyici rol oynadı.

Küresel LNG ticareti eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,9 artarak 33,75 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Küresel LNG ithalatı ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artışla 306,8 milyon ton oldu.

Asya Pasifik'te depolama ve tüketimin etkisi

Asya Pasifik bölgesinin LNG ithalatı eylülde yüzde 14 artışla 24,3 milyon tona yükseldi. Bölgede kış öncesi doğal gaz depolama çalışmaları ve doğal gaz tüketiminde artan talep LNG ithalatını artırdı.

Çin, Endonezya, Japonya, Malezya ve Güney Kore, bölgenin ithalatının artışında öncü rol oynarken, Tayland'ın ithalatı düştü. Ocak-eylül döneminde bölgenin LNG ithalatı yüzde 9,8 artarak 211,54 milyon ton olarak gerçekleşti.

Orta Doğu ithalatında Mısır'ın yeri...

Orta Doğu bölgesinde ise LNG ithalatının artışında Mısır öne çıktı. Mısır’ın LNG ithalatı artışında yerli gaz üretimindeki düşüş etkili oldu. Bölgenin eylülde LNG ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artışla 1,48 milyon tona yükselirken, ocak-eylül dönemi ithalatı ise yüzde 46 artarak 8,83 milyon tona çıktı.

Öte yandan, Latin Amerika ve Karayipler'in eylülde LNG ithalatı Brezilya'nın artan talebinin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 yükselişle 1,36 milyon ton oldu. Yılın 9 ayında bölgenin LNG ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15 artışla 11,34 milyon ton olarak hesaplandı.

Avrupa'nın LNG ithalatı düştü

Avrupa'nın LNG ithalatının düşüş trendi 15 aydır sürüyor. Avrupa'da doğal gaz depolarının yüksek doluluk seviyeleri ve Norveç'ten boru gazı ithalatının istikrarlı şekilde sürmesi, kıtanın eylül LNG ithalatını yüzde 15 düşürürken, geçen ay 6,42 milyon ton ithalat yapıldı. Düşüşte Belçika, Fransa, Hollanda ve İspanya'nın gaz talebindeki azalma etkili oldu.

Küresel LNG ihracatı ise eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 artarak 33,95 milyon tona yükseldi. İhracat ocak-eylül döneminde yüzde 1,6 artışla 307,4 milyon tona ulaşırken, ABD, Katar ve Avustralya ihracatta başı çeken ülkeler oldu. LNG sevk eden gemi sayısı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 512'ye ulaştı, ocak-eylül döneminde LNG kargolarının sayısı 4 bin 715'e ulaştı.