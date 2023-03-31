Atatürk'ün terzisi Hollywood yıldızlarına smokin dikiyor

Fatma KAYTEZ

Smokin deyince akla gelen adres olan Kordonciyan ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi Levon Kordonciyan, bu yıl düzenleyecekleri Cumhuriyet Terzihanesi Müzesi ve Yüzyılın En Şık Lideri Sergisi’nin gelirlerini depremzedelere bağışlayacaklarını duyurdu.

200’ün üzerinde koleksiyondan oluşan Cumhuriyet Terzihanesi Müzesi’nin 29 Ekim’de, 18 adet kıyafetin yer aldığı Yüzyılın En Şık Lideri Sergisi’nin de 10 Kasım’da ziyaretçilere açılmasının planlandığını ifade eden Kordonciyan, müze ve serginin her yıl farklı mekanlarda gerçekleştirildiğini bu yıl ise henüz yerin belli olmadığını, görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Kordonciyan, “Müze ve sergiden gelen gelirleri tiyatrolara sponsor olarak değerlendiririz. Ancak bu yıl gelirleri depremzedelere bağışlayacağız” dedi.

Altın Makas lakaplı Levon Kordonciyan ile asırlık markanın yolculuğunu ve planlarını konuştuk.

Kordonciyan Simokin’in kuruluş hikayesinden kısaca bahseder misiniz?

Mustafa Kemal Atatürk, kıyafet devrimi yapmadan önce 6 terziyi seçerek Paris’e gönderir. Bu kişiler, Türkiye Cumhuriyet’inin çağdaş kıyafetlerinin eğitimini alırlar. Bu terzilerin içerisinde birinci kuşak büyük dedemiz Levon Kordonciyan da bulunmaktadır. 7 sene E. J. Malle Akademisi’nde eğitimini tamamladıktan sonra birinci kuşak Levon Kordonciyan İstanbul’a döner. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, o devrin mebuslarına, bürokrat ve iş insanlarına smokin ve takım elbiseler dikmeye başlar. Bu arada da gönül borcu ödemek için, Anadolu insanına bu kıyafetleri giydirecek terzilere hiçbir ücret talep etmeden eğitim verir. İkinci kuşak dedem Leons Kordonciyan ve üçüncü kuşak babam İskender Kordonciyan da terzilik mesleğini sürdürdüler.

Dördüncü kuşak olarak siz işe başladığınızda markada nasıl bir değişim yaşandı?

Ben terziliğin yanı sıra smokin, redingot, bonjur, jaketatay ve frak kiralama işine de başladım. Türkiye’de bu kıyafetleri insanlara sevdirmeyi de başardım. Dijital ortamda siteler kurarak dünyaya açılmayı başardım. 2009 yılında e-ticarette başarı ödülü aldım.

Size Altın Makas deniyor. Bu lakap nereden geliyor?

150 yıldır terzilik mesleğimizde; doğru yolumuzdan şaşmadan ve insanları üzmeden dört kuşaktır bugünlere geldik. Atölyemizi ziyaret eden müşterilerimiz bize “Siz Altın Makas lakabını hak ediyorsunuz” dediler. Biz de “Altın Makas”ı markalaştırma kararı aldık.

Sizden bayrağı devralmak için yeni kuşak geliyor mu?

Kızım Nora bebekliğinden beri bizden aldığı enerjiyle büyüyor. Bugün artık benim yaptığım tasarımların üzerine neler katabilirimin çabasını sarf ediyor.

Şile bezinden smokin de dikti

Kordonciyon Simokin’in ilklerinden söz eder misiniz?

Kordonciyan Smokin’in en önemli ilkesi, ziyaretçilerine karşı dürüst olmaktır. Ben yeniliklere açık bir insanım ve modern terziyim. Kottan smokin tasarladım. Şile bezimizi tanıtmak için, yurt dışından gelen ziyaretçilerime Şile bezi smokin diktim.

Cumhuriyet Terzihanesi Müzesi ve Yüzyılın En Şık Lideri ismiyle düzenlediğiniz sergiden de bahseder misiniz?

Yirmi yıl öncesinde çıktığım televizyon ve gazete röportajlarından sonra insanlar beni bularak dedelerimin diktiği kıyafetlerini bize emanet ettiler. Onlar “Bu kıyafetleri en iyi siz koruyabilirsiniz” dediler. Ben de dedelerimden bana miras kalan terzi malzemelerini de birleştirerek Cumhuriyet Terzihanesi Müzesi’ni oluşturdum. Daha sonrasında da o dönemin kumaşlarıyla Atamızın giydiği kıyafetlerin bire bir aynısını dikerek “Yüzyılın En Şık Lideri” adlı sergimi oluşturdum. 18 adet kıyafetlerimizi her sene farklı mekanlarda sergileriz. Cumhuriyet Terzihanesi Müzesi ve Yüzyılın En Şık Lideri sergilerimizden gelen gelirleri de tiyatrolara sponsor olarak değerlendiririz. Bu senede bu sergilerden gelecek gelirleri depremzedelere bağışlayacağız.

Şu anda nerede kaç mağazayla hizmet veriyorsunuz?

Kordonciyan Smokin markası sadece Harbiye Caddesinde hizmet vermektedir. Kordonciyan Smokin’e gelen ziyaretçilerimiz annem Şuşan Kordonciyan’ı, babam İskender Kordonciyan’ı ve ben Levon Kordonciyan’ı gördükleri zaman mutlu oluyorlar. Bu durum markamıza bir ayrıcalık katıyor.

Türkiye’de yılda kaç smokin/frak dikiyorsunuz?

Kordonciyan markası, ziyaretçilerine üç farklı alternatif sunuyor. Kiralama, hazır satış ve ısmarlama, dört provalı kişiye özel dikim. Smokin kiralamada 7 bin kıyafetle hizmet veriyoruz. Hazır satışımızda 600 kıyafetimiz var. Kişiye özel dikimde de ne renk ne model istenir ise, dört provalı dikiyoruz.

Barack Obama için de hazırlandı

Yurt dışından müşterileriniz var mı?

Kordonciyan markası olarak Hollywood yıldızlarına smokin hazırlıyoruz. Ölçüler İstanbul’a geliyor, bizler de atölyemizde dikip yolluyoruz. Barack Obama’nın da ölçülerini yollamışlardı. Atölyemizde smokini dikerek Amerika’ya yollamıştık.

Smokin/ frak denince erkek giysisi olarak akla geliyor ancak son yıllarda kadınların da giydiğini görüyoruz. Siz bu ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kordonciyan markası olarak smokin giymeyi kadınlara da sevdirdik. Kadınlar okul mezuniyet balolarında ve özel davetlerde smokini tercih ediyorlar. Kadınlara rengarenk smokin ve fraklar tasarlıyoruz. Onlar, smokin veya frakın içinden bazen gömlek, bazen yelek, bazen de bustiyer giymeyi tercih ediyorlar. Kadın ziyaretçilerimizin sayısı günden güne çoğalmaya başladı.

Bu yılın modasından da söz eder misiniz?

2023-2024 yılının erkek modası diğer yıllara nazaran biraz daha farklılaştı. Tek ceket, tek pantolon kostümün önüne geçti. Bleyzer ceketler, büyük kareli ve balıksırtı ceketler bu senenin modasında ilk sırasını aldı. Nefti yeşil ve bordo ceketleri, kareli pantolonları ve diz altı paltoları sıkça göreceğiz. Ayakkabı modellerinde ise; nubuk ve deri üzerine toka ve püsküllü aksesuarı göreceğiz. Kol düğmeleri, kravat iğneleri, gömlekte yaka vidası ve yelek köstekleri bu senenin olmazsa olmazı. Rengârenk pantolon askıları, erkekler üzerinde sıkça görebileceğimiz aksesuarlardan. Biz de erkeklerin bu tür aksesuarlarına daha çabuk ulaşabilmeleri için kordonciyanvitrini.com adresini uygulama sitesiyle hizmete açtık. Smokin, frak, redingot, jaketatay ve bonjur erkeğin estetiğidir. Bu kıyafetleri tamamlayan aksesuarlar da erkeğin makyajıdır. Papyon, kuşak, kol düğmesi, yelek, kravat, yaka iğnesi, fular, ipek çorap, rugan ayakkabı.

Atatürk, kıyafetlerini kendi tasarlarmış

Atatürk’ü giydiren bir ustanın torunu olan Levon Kordonciyan, “Mustafa Kemal Atatürk, bizim ailemiz için çok önemlidir” diyerek, sözlerine şöyle devam etti: “O’nu gururla ve onurla anarız. Dedemiz, Ata’mızın provalarını Pera Palas ve Park Otellerinde alırmış. Kendi giyeceği kıyafetlerin tasarımlarını yaparmış. Atatürk’ün böbrek ağrısı olduğu yıllarda dedemize sırtı trikolu yelekler diktirmiş. Biz hala o yelekleri diker ve ziyaretçilerimize satarız.”

“Mezuniyet ve düğün zamanı haftanın birkaç günü işyerinde sabahlarız”

Levon Kordonciyan, en yoğun oldukları dönemin mezuniyet ve düğün zamanı olduğunu belirterek, “Sabah saat 05.30’da atölyeme gider oradaki işlerimi hallederim. Sabah saat 08.30’da da ziyaretçilerimi kabul ettiğim iş yerimi açarım. Mezuniyet ve düğün zamanımız yaz mevsimidir. Bu mevsimde haftanın birkaç günü iş yerimizde sabahlarız. Pandemiden önce kış döneminde her gün atölyemizi açardık. Pandemi sonrası Kasım ayından Mart ayı sonuna kadar Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri atölyemizi açıyoruz. Diğer günlerde de ailemizle vakit geçiriyoruz” diye konuştu.

“Kumbarana paradan önce insan at” “Milyoner olacağına vizyoner ol”

“Benim ustalarım dedem ve babamdır” diyen Levon Kordonciyan, iki nesilden de eğitim almanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, “Büyüklerimden öğrenip kulağıma küpe ettiğim en önemli şey “Kumbarana paradan önce insan at”. “Milyoner olacağına, vizyoner ol”. Büyüklerim bana sözün senet olduğunu öğrettiler. Bu sözler dört kuşaktır bizim ailemizde tekrarlanan sözlerdir ve bundan sonra da hep tekrarlanacaktır” dedi. “Kumbarana paradan önce insan at” “Milyoner olacağına vizyoner ol”