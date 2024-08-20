Ateşkes haberleri Brent petrolü olumlu etkiledi

Brent petrolün varil fiyatı dün 79,81 dolara kadar yükselirken, günü 77,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı,bugün sabah itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 azalarak 77,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,06 dolardan alıcı buldu.

Ateşkes haberleri olumlu etkiledi

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da süren çatışmaların ateşkesle sonlanabileceği ihtimaline bir adım daha yaklaşıldığı haberleri etkili oluyor. Orta Doğu'da ateşkes ihtimali, piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Çin fiyatı dirençli tutuyor

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisinde yavaşlamaya işaret eden veriler ülkede talebin de yavaşlayacağına dair endişeleri artırarak fiyatlarda etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,06 ile 79,16 dolar aralığının direnç, 76,83 ile 75,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.