ATO Başkanı açıkladı! Prim indirimi yüzde 10’a çıkarılsın

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baran, “Uyumlu mükellef olarak ödemelerini zamanında yerine getiren üyelerimiz, hem Maliye Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’nda zamanında ödemede uygulanan yüzde 5 indirimin, 5 yıl düzenli ödemenin ardından yüzde 10’a çıkartılması yönündeki taleplerini dile getirdiler” dedi.

Baran, koşul gözetmeksizin vergisini düzenli ödeyenlerin hatırlanarak teşvik edilmesinin, mükelleflerin moral ve motivasyonu ile devletin gücünü ve hakkaniyetini göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.