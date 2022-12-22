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ATO Başkanı Baran'dan asgari ücret uyarısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "İşçi ve işvereni memnun eden, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan ve hep birlikte geleceğe umutla bakmamıza vesile olan bir ücret seviyesinin açıklanmasını temenni ediyoruz" dedi.

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ATO Başkanı Gürsel Baran, asgari ücretin diğer ücretler için belirleyici olduğu ve işletmelerin devamlılığını etkileyeceğinin unutulmaması gerektiğini belirterek "İşçi ve işvereni memnun eden, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan ve hep birlikte geleceğe umutla bakmamıza vesile olan bir ücret seviyesinin açıklanmasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Baran, Twitter hesabından asgari ücrete ilişkin paylaşım yaptı.

Ülke gündeminde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanacak olan asgari ücret rakamını, binlerce çalışanla birlikte işverenler olarak kendilerinin de beklediklerini bildiren Baran, asgari ücretin çalışanların gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde hesaplandığını kaydetti.

Baran, temel amaçlarının çalışanların refah içinde yaşamaları olduğuna işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel rekabet ortamı, üretim maliyetleri, istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması açısından önem taşıyan asgari ücretin, diğer ücretler için belirleyici olduğu ve işletmelerin devamlılığını etkileyeceği unutulmamalıdır. İşçi ve işvereni memnun eden, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan ve hep birlikte geleceğe umutla bakmamıza vesile olan bir ücret seviyesinin açıklanmasını temenni ediyoruz."

 

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