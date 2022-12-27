ATO Başkanı Baran'dan yeni talep: Ankara'dan dış hat uçuşları artırılsın

Odadan yapılan açıklamaya göre, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve kısa süre sonra görevi devredeceği Tuncay Eminoğlu, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti.

Burada konuşan Baran, Ankara'nın gelişimi için yapılacak tüm çalışmaların direkt uçuşların artmasıyla ilgili olduğunu bildirerek, "Sağlık turizmi, ihracat, ticaret, yabancı öğrenci gibi başkent ekonomisini geliştirecek hangi alanla ilgili çalışma yaparsak yapalım konu direkt uçuş sayısına geliyor. Direkt uçuşlar Ankara'nın ekonomik ve sosyal geleceğini etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türkiye'nin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023'te, Esenboğa Havalimanı'nda Ankara'ya yakışır yoğunlukta dış hat direkt uçuşlarının yapılmasını talep etti.

Çalışkan da SunExpress'in Esenboğa Havalimanı'ndan 2022 yılında 7 ülke ve 12 destinasyona direkt uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti.