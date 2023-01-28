ATO Başkanı'ndan ihracatçılara çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, Merkez Bankasının 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımladığını ve firmaların dövizlerini Türk lirasına dönüştürmesine destek sağladığını hatırlattı.

Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Merkez Bankasına satarken vereceği 3 ay süreyle döviz almama taahhüdü karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar dönüşüm desteği alabileceği bilgisini veren Baran, şunları kaydetti:

"Merkez Bankamız yayımladığı bu tebliğle hem ihracatçılarımızı hem de kurumların yurt dışında tuttuğu dövizleri ülkemize yönlendirmek konusunda önemli bir destek sağladı. Merkez Bankamızın yurt dışı kaynaklı dövizlerin Türk lirasına dönüşü için verdiği bu destek ihracatçılarımız için bir fırsattır. İhracatçılarımızı ve yurt dışında dövizi bulunan üyelerimizi Merkez Bankasının bu desteğinden yararlanmaya davet ediyorum. Üyelerimiz, yurt dışı dövizlerini Türk lirasına çevirdiğinde kazançlı çıkacağı gibi, bu girişimleriyle Türk lirasına dönüşüme de destek sağlamış olacaklardır."