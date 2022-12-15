AVM'lerde ziyaretçi rekoru bekleniyor

Hüseyin Altaş, “Beklediğimizden çok hızlı toparladık. Ben geçen sene verdiğim röportajlarda ‘2019 seviyelerine, Mart 2023 gibi geliriz’ diye söylüyordum. Oysa bugün 2019’u reel anlamda geçtik. 2022’ye çok umutlu başlamamamıza rağmen çok mutlu bitiriyoruz. Günlük 7 milyon giriş sayılarımızın, 2023'te günlük 8 milyonlara çıkarak rekor kırmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.