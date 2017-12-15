"AVM'lerdeki kiralar cironun yüzde 20'sine dayandı"

15 Aralık 2017

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, "alışveriş merkezlerinde dükkan kiralarının cirolara oranı yüzde 20'lere dayandı. AVM'lerde faaliyet gösteren üyelerimiz kira bedellerini ödemekte zorlanıyor. Bu durum sürdürülebilir değil." dedi.

İZTO'da düzenlenen toplantıda, AVM'lerde faaliyet gösteren üyelerin yaşadığı sorunlar tartışıldı.

Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, AVM'lerde dükkanı bulunan üyelerinin döviz kurundaki dalgalanmadan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kurdaki oynaklığın en fazla reel sektörü sarstığını, bunların başında da AVM esnafının geldiğini söyleyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"AVM'lerde faaliyet gösteren üyelerimiz kira bedellerini ödemekte zorlanıyor. Küçük metrekareli markaların ciroya göre kira oranları giderek yükseliyor. Kiranın ciroya oranının yüzde 20’ye dayanması kabul edilebilir değil. Böyle devam ederse AVM'lerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli birçok firma faaliyetini devam ettiremeyecek, AVM'leri işletenler de bu durumdan etkilenecek. Biz kimsenin zor durumda kalmasını istemiyoruz. O nedenle orta yolun bulunmasını diliyoruz."

"Piyasada zorluk yaşanıyor"

Demirtaş, kendisine ait bir gayrimenkulde ülkenin önde gelen gruplarından birinin kiracı olduğunu, kira sözleşmesinin yenilenmesi görüşmeleri sırasında "TÜFE oranının yarısı kadar artış yapılmasını" istediklerini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini anlattı. Demirtaş, "Türkiye'nin en büyük gruplarından birinin bunu talep etmesi piyasada yaşanan zorluğu gösteriyor." dedi.

Toplantıda, cadde mağazacılığındaki gerileme ve e-ticaretin olumsuz etkileri de ele alındı.

Kaynak: AA