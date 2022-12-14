Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 2 gerilerken, Ekim 2021'e göre yüzde 3,4 artış kaydetti.

AB'de de sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 yükseldi.

AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 1,3 ile Slovakya'da, yüzde 1,1 ile Litvanya’da ve yüzde 0,5 ile Yunanistan’da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 10,7 ile İrlanda'da, yüzde 4,4 ile Lüksemburg’da ve yüzde 3,7 ile Çekya'da tespit edildi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 53,2 ile İrlanda'da, yüzde 10,7 ile Danimarka'da ve yüzde 7,2 ile Malta'da artarken, Estonya'da yüzde 5,8, Lüksemburg'da yüzde 3,8 ve Belçika'da yüzde 2,8 geriledi. (AA)