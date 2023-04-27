Avrupa bankalarından birinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıkladı

Deutsche Bank yüksek faiz oranlarının yatırım bankacılığı gelirinde yaşanan düşüşü telafi etmesiyle birinci çeyrek kârında %9 artış kaydetti. Banka aynı zamanda maliyetlerini düşürme hedefiyle işten çıkarma yapacağını açıkladı.

Alman bankasının toplam kârı 1.158 milyar euro yani 1.28 milyar dolar olarak gerçekleşirken bu rakam geçen yıl 1.060 milyar euro seviyesindeydi. Analistler Deutsche Bank kârının 977 milyon euro civarına gerilemesini bekliyordu.

Barclays'in kredi kartı biriminin kuvvetli performansının diğer birimlerinin üzerindeki baskıyı hafifletmesiyle banka beklentilerin üzerinde kâr açıkladı.

Karların sabit kalması bekleniyordu

Birinci çeyrek için 2.6 milyar pound, yani 3.25 milyar dolar kâr bildiren bankanın kârının geç yılın birnci çeyreğine kıyasla 2.2 milyar pound seviyesinde sabit kalması bekleniyordu.

BBVA yüksek borçlanma geliri ve ana pazarı Meksika'daki güçlü performansı sayesinde beklentilerin üzerinde birinci çeyrek kârı bildirirken bankanın mevduatları da istikrarlı seyretti.

Bankanın 225 milyon euro banka vergisi ödemesine rağmen birinci çeyrek kârı geçen yıla göre %39 artışla 1.85 milyar euro, yani 2.04 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bankanın 1.66 milyar euro kâr etmesi bekleniyordu.

Bankanın mevduatları 2022 sonuna göre %0.4 artarken İspanya'daki vadesiz mevduat hesaplarının azalmasını, Türkiye ve Güney Amerika'da vadeli mevduat hesaplarındaki artış dengeledi.

Geçen yıl Türkiye'deki hiperenflasyon muhasebesi uygulamaya başlayan BBVA, Türkiye'de 277 milyon euro kâr açıklarken geçen yıl aynı dönemde 76 milyon euro zarar etmişti. Bankanın Türkiye kârındaki artış, olumlu iş faaliyeti dinamiklerine ve vergilerin azaltılmasına dayandırıldı.