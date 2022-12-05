Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 azalışla 442,5 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 14.480 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.555 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 azalışla 6.720 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 gerileyerek 8.371 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,30 değer kaybıyla 24.549 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, bugün 1,0586 ile 28 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0540'tan işlem görüyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre Avrupa'da enflasyonun uzun süre sonra yavaşlaması bölgeyi sınırlı da olsa rahatlatırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın perşembe günü yapacağı açıklamalar gündemin odağına yerleşti.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ECB yetkililerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.