Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 436,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,65 düşüşle 14.274 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 gerileyerek 7.451 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 6.638 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 8.233 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 azalışla 24.200 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanışın hemen altında 1,0530'dan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi küresel pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıktığını söyledi.

Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantılarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceği fiyatlansa da her iki banka için 75 baz puanlık faiz artırımlarının masada kalmaya devam ettiği görülüyor.

ABD Merkez Bankası'nın ise halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunan federal fon oranını 50 baz puan artırmasına yüzde 75 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.



Öte yandan bugün İngiltere'de açıklanan verilere göre sanayi üretimi aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 2,4 geriledi. (AA)