Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,85 değer kaybederek 429,91 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,28 düşerek 13.986,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,09 değer kaybıyla 6.522,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,45 gerileyerek 23.726,05 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,93 azalarak 7.426,17 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,656’lık düşüşle 1,061 seviyesinde bulunuyor.

Bugün ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, üç temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtildi.

Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 2,50'ye, mevduat faizinin yüzde 2'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 2,75'e yükseltildiği kaydedildi. Böylece ECB'nin faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz artış kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bugün faiz oranlarını yükseltmeye karar verdik. Enflasyonun hala çok yüksek olması ve (ilerleyen süreçte) yukarıda kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle faiz oranlarını önemli ölçüde daha fazla yükseltmeyi umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.