Avrupa borsaları ekonomik yavaşlama endişesi ve zayıf şirket bilançoları nedeniyle ekside

Avrupa borsaları, beklentilerin altında açıklanan ABD perakende satış verilerinin küresel ekonomide yavaşlamaya dair endişeleri kuvvetlendirmesi ve şirketlerin zayıf çeyreklik finansal bilançolarının yatırımcıların risk iştahını azaltmasının ardından üst üste altı günlük yükselişin ardından bugün ekside kapanmaya hazırlanıyor.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi %0.6 geriledi. Endeks dün Kasım 2021'den bu yana en uzun süreli yükselişini yapmıştı.

Enerji .SXEP ve sanayi hisseleri .SXNP geniş tabanlı kayıplara öncülük etti.

ABD borsaları dün ABD Aralık ayı perakende satışlarının bir yılın en büyük düşüşünü yaptığı ve imalatın yavaşladığını gösteren verilerin ardından gerilerken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen sıkılaştırma yanlısı açıklamalar da piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı.

Fransız otomobil üreticisi Renault'nun hisseleri RENA.PA şirketin 2022'de grup satışlarının kapasitenin kısıtlı kalması ve tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle art arda dördüncü yılda da düştüğünü açıklamasının ardından %2 düştü.