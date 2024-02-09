Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

Teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 1,2 değer kazanırken, gıda ve içecek firmalarının hisseleri yüzde 1,5 değer kaybetti.

Fransız L’Oreal’ın hisseleri, Asya’daki zayıflayan talebin etkisiyle satışlarının düşüş gösterdiğini açıklamasının ardından yüzde 7,3 değer kaybetti.

Fransız lüks giyim ve aksesuar zinciri Hermes’in hisseleri ise gelirlerindeki artışın etkisiyle yüzde 4,8 değer kazandı.

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays, perakende zinciri Tesco’nun bankacılık iştirakinin 600 milyon sterlin (756 milyon dolar) karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Böylece İngiliz bankacılık sektöründen çıkacak olan perakende devi Tesco’nun hisseleri yüzde 0,9 değer kazanırken, Barclays’in hisseleri ise yüzde 1,2 değer kaybetti.

Barclays güç içerisinde ayrıca yeni petrol ve doğal gaz üretimi ve ilgili altyapı yatırımlarına finansmanı durdurma, fosil yakıt üretimini artıran şirketlere finansmanı da kısıtlama kararı aldığını bildirdi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 değer kaybederek 484,83 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 düşerek 16.926,50 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 7.647,52 puana geriledi.

İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 azalarak 7.572,58 puana geriledi.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,30 artarak 31.156,06 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.54 itibarıyla yüzde 0,08’lik artışla 1,078 seviyesinde bulunuyor.



Almanya’da bu yılın ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 3,1’e geriledi.

Ülkede bir önceki ayda (2023 Aralık) enflasyon yıllık bazda yüzde 3,8 olarak kaydedilmişti.