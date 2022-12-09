Avrupa borsaları karışık açıldı
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 435,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 14.277 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.460 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 gerileyerek 6.635 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 artışla 8.255 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 24.243 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,0570'ten işlem görüyor.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamalarda para politikasına ilişkin ipucu vermediğini belirterek, yatırımcıların gelecek hafta yoğunlaşacak merkez bankası takvimi öncesinde temkinli davrandıklarını söyledi.
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü ifade etmesinin ardından Putin'le bir görüşme gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın nükleer silah kullanma konusunda tehdidi bıraktığını bildirdi.
Jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini ifade eden analistler, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.