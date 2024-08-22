Avrupa borsaları pozitif seyrediyor (22 Ağustos 2024)

Avrupa borsaları yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Dün günü yüzde 0,2 yükselişle 1,1150'den tamamlayan Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1,1147 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bugün ABD başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 45,6 ile tahminlerin altında kaldı

Bölgede açıklanan verilere göre Almanya'da ağustos imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 42,1 ile beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI da 51,4 ile öngörülerin altında gerçekleşti. Ayrıca, söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 45,6 ile tahminlerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 53,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ikinci el konut satışları ve Euro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.