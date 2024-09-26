Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir hâkim. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 artışla 524,6 puana yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 primle 19.134 puan seviyesinde, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kazançla 8.309 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 34.167 puana ulaşırken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 artışla 7.665 puandan işlem görüyor. İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,9 kazançla 11.903 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalardaki bu olumlu atmosferin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın gün içerisinde yapacakları açıklamalar öncesinde şekillendiği gözlemleniyor. Yatırımcılar ayrıca ABD'de açıklanacak büyüme verilerini yakından takip ediyor.

Euro Bölgesi'nde imalat sanayisindeki yavaşlama endişeleri devam ederken, OECD tarafından dün yayımlanan Ekonomik Görünüm Raporu'nda, bölgenin 2023 yılı için ekonomik büyüme beklentisi yüzde 0,7 olarak sabit tutuldu. Ancak 2025 yılı tahmini yüzde 0,2 düşüşle yüzde 1,3 olarak revize edildi. Almanya'nın 2024 büyüme tahmini yüzde 0,2'den yüzde 0,1'e çekilirken, 2025 tahmini yüzde 1,1'den yüzde 1,0'e düşürüldü.

İngiltere için ise 2024 büyüme tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 1,1'e yükseltilirken, 2025 tahmini de yüzde 1,0'dan yüzde 1,2'ye çıkarıldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene, enflasyonu kontrol altına almak için ekonomide bazı boşlukların açılmasının gerektiğini ifade ederek, kademeli bir yaklaşımın makul olduğunu belirtti.

İsveç Merkez Bankası (Riksbank) ise politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,25'e çekti. Almanya'da açıklanan Ekim ayı GFK tüketici güven endeksi -22,5 beklentisinin üzerinde -21,2 seviyesinde gerçekleşti.

Günün geri kalanında ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin yanı sıra, Fed Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmalar yatırımcıların odağında olacak.