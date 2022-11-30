Avrupa borsaları yükselişe geçti

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 artışla 438,9 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,51 değer kazanarak 14.429 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 yükselişle 7.554 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 artışla 6.705 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 primle 8.358 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 24.597 puanda seyrediyor.

Dün, yüzde 0,1 azalışla günü 1,0330'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0360 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Brooking Enstitüsü'nde yapacağı konuşma öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Avrupa'da enflasyonun bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ettiğini anımsatan analistler, dün Almanya'da açıklanan verilerin uzun süre sonra enflasyonun yavaşladığına işaret ettiğini dile getirdi.

Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 10 yükseldi. Beklentiler, TÜFE'nin kasımda yıllık yüzde 10,3 artması yönündeydi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.