Avrupa borsaları yükselişe geçti

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,72 artarak 7.497,32, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,54 değer kazanarak 14.097,82, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,01 yükselerek 6.580,24 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,66 artışla 24.111,97 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,28 değer kaybederek 1,06 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın enerji krizinden etkilenen firmalarına toplam 49 milyar avro, rüzgar ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir enerji yatırımlarına da toplam 28 milyar avro kamu desteği sağlamasına onay verdi.