Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 artışla 425,8 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 13.936 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 7.351 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artışla 6.471 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 değer kazancıyla 8.127 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 23.736 puanda seyrediyor.

Cuma günü yüzde 0,3 azalışla günü 1,0590'dan günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1,0630 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesinin ardından güçlenen resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini anımsatarak, Avrupa'da yeni haftanın açılışında ise tepki alımlarının etkili olduğunu bildirdi.

Avrupa'da, doğal gaz tedariki sorunlarının en azından bu kış için depoların doldurularak çözülmesi ile enerji krizi endişelerinin geri plana atıldığını aktaran analistler, bugün Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası endeksinin takip eedileceğini söyledi.