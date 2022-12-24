  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Takip Et

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 artışla 427,45 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artarak 7.473,01 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 13.940,93 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27'lik yükselişle 23.877,55 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,02'lik azalışla 6.504,9 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.39 itibarıyla yüzde 0,25 değer kazanarak 1,062 seviyelerinden işlem gördü.

Bu arada, çoğu Avrupa borsası Noel tatili nedeniyle gelecek hafta pazartesi ve salı günleri kapalı olacak.

 

Avrupa borsaları yükselişte

Avrupa Haberleri

Avrupa borsaları yükselişte
Bu konularda ilginizi çekebilir
Avrupa