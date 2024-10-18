Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan A101'e 200 milyon dolar finansman

A101'e verilecek, 200 milyon doların 100 milyon dolarlık kısmını EBRD'nin, 100 milyon dolarlık diğer kısmın ise uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla sağlanacağı açıklandı.

EBRD, A101'in 200 milyon dolarlık finansmanı yeşil dönüşüm hedefleri ve yeni mağaza yatırımları için kullanacağını belirtti.

Açıklamaya göre kredi, A101'in ülke genelinde yeni mağaza ve depo açılışlarının yanı sıra, mevcut mağazaların iklim değişikliğini azaltıcı önlemlerle yenilenmesini ve enerji tüketiminin karşılanması için güneş panellerinin kurulumunu içeren orta vadeli yatırım programını uygulamasını sağlayacak.