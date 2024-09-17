Avrupa Komisyonu'ndan yeni atamalar: Ekonomide liderlik büyük üyelere emanet

Avrupa Komisyonu, kıtanın rekabetçiliğini yeniden canlandırmak için AB'nin en büyük üye ülkelerine sanayi ve ekonomi alanındaki en üst düzey görevleri verdi.

Avrupa Komisyonu'nun Alman Başkanı Ursula von der Leyen, Salı günü yeni komisyon üyelerini tanıtarak, bu ekibin kendisini "rekabet edebilirlik, dijitalleşme ve karbonsuzlaştırma" gibi hedeflere adayacağını açıkladı.

Fransa'dan aday gösterilen Stéphane Séjourné, AB'nin merkezinde yenilik ve yatırımı barındıran bir sanayi stratejisini yönetme görevini üstlenecek.

İtalya'dan Raffaele Fitto ise uyum fonu harcamalarını denetleyerek AB'nin bölgeler arası ekonomik dengesizliğini azaltmaya odaklanacak.

İspanya'dan Teresa Ribera, güçlü rekabet politikası görevini üstlenecek ve Avrupa'nın antitröst düzenleyicisi olarak "temiz, adil ve rekabetçi bir geçişi" yönetecek altı komisyon başkan yardımcısından biri olacak.

Polonya'dan Piotr Serafin, 2028-2034 yılları için bir sonraki AB bütçesinin hazırlanması ve bloğun bütçesinin yönetiminden sorumlu olacak.

Slovakya'dan Maroš Šefčovič, ticaret politikasını denetlerken, Hollanda'dan Wopke Hoekstra iklim politikası ve temiz büyüme alanında görev alacak.

Bu atamalarla von der Leyen, Avrupa Birliği'nin sanayi ve ekonomi politikalarını, kıtanın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerin kontrolüne vermiş oldu.

Von der Leyen'in bu stratejik adımı, AB'nin rekabetçiliğini artırmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Dijitalleşme, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda AB'yi daha ileri taşımayı hedefleyen bu yeni komisyon ekibi, üye ülkeler arasındaki ekonomik eşitsizlikleri de azaltmaya yönelik politikaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.