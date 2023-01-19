Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'dan 'faiz' mesajı
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyon hedeflerine ulaşıncaya kadar faizleri artırmaya devam edeceklerini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin önemli mesajlar veren Lagarde; "piyasaların faiz artışında frene basılacağı görüşünden vazgeçmesi gerektiğini" söyledi.
"Finansal piyasaları, konumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum" diyen Lagarde, "faiz artırımı konusunda rotada kalacaklarının" altını çizdi, "Enflasyonda yüzde 2 hedefine dönmek için faizleri uzun bir süre sınırlayıcı bölgede tutacağız" dedi.
ECB Başkanı'nın bu sözlerinin ardından euro, dolar karşısında yüzde 0,2 yükseldi.