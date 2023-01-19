  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'dan 'faiz' mesajı
Takip Et

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'dan 'faiz' mesajı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyon hedeflerine ulaşıncaya kadar faizleri artırmaya devam edeceklerini söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin önemli mesajlar veren Lagarde; "piyasaların faiz artışında frene basılacağı görüşünden vazgeçmesi gerektiğini" söyledi.

"Finansal piyasaları, konumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum" diyen Lagarde, "faiz artırımı konusunda rotada kalacaklarının" altını çizdi, "Enflasyonda yüzde 2 hedefine dönmek için faizleri uzun bir süre sınırlayıcı bölgede tutacağız" dedi.

ECB Başkanı'nın bu sözlerinin ardından euro, dolar karşısında yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasalarda gün sonu açıklandı

Euro Haberleri

Piyasalarda gün sonu açıklandı
ABD Ticaret Bakanlığı açıkladı: Konut başlangıçları düşüşünü sürdürdü

Ekonomi Haberleri

ABD Ticaret Bakanlığı açıkladı: Konut başlangıçları düşüşünü sürdürdü
Kunadan euroya geçtiler

Euro Bölgesi Haberleri

Kunadan euroya geçtiler
Bu konularda ilginizi çekebilir
euro ekonomi Euro Bölgesi