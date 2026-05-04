Avrupa Merkez Bankası faiz artışı için haziran ayını işaret etti

Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından haziran ayında yapılacak bir faiz artışının neredeyse kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Kazimir, enerji maliyetlerindeki artışın ekonominin geneline yayılma eğilimi gösterdiğini belirtti.

Pazartesi günü yayımlanan görüş yazısında Kazimir, İran'da süregelen savaşla ilgili gelişmelerin olumlu bir yöne evrilmediğine dikkat çekti. ECB, geçen perşembe günü faiz oranlarını sabit bırakmıştı ancak enflasyonun projeksiyonlardaki olumsuz senaryoya yaklaşması nedeniyle haziran ayı için hazırlıklara başlamıştı.

Faiz artışı haziran ayı için masada duruyor

Belirli bir rota üzerinde taahhüt altına girmediklerini belirten Kazimir, yaklaşımlarında kararlı olduklarını vurguladı. Bu temel üzerinden hareketle haziran ayındaki sıkılaşmanın kaçınılmaz bir noktaya ulaştığını bildirdi.

Mart ayından bu yana bu ihtimalin temel senaryo içinde yer aldığını aktaran Kazimir, gelişmelerin ne yazık ki kendilerini olumlu yönde şaşırtmadığını dile getirdi. Diğer politika yapıcılar da benzer uyarılarda bulunarak yüksek faiz oranlarının ve kalıcı enflasyonun artık daha muhtemel olduğunu kaydetti.

Enerji fiyatlarının ekonomi üzerindeki geniş etkisi

Finans piyasaları ECB'den bu yıl üç faiz artışı bekliyor. İlk hamlenin temmuz ayına kadar fiyatlandığı görülürken, sonbaharda yeni adımların gelmesi öngörülüyor.

ECB, enerji fiyatı şokuna karşı büyük ölçüde güçsüz kalsa da bu durumun ikincil etkilere dönüşmesi halinde devreye girmeyi planlıyor. Kazimir, enerji fiyatlarındaki artışın ekonominin geri kalanına yayılmasının kesin olduğunu savundu.

Avrupa ekonomisinde büyüme ve enflasyon dengesi

Enflasyon şokunun aynı zamanda ekonomik büyümeyi de vurması bekleniyor. Euro bölgesi büyük bir enerji ithalatçısı olduğu için pahalı petrolün kâr marjlarını etkileyeceği tahmin ediliyor.

Kazimir, Euro bölgesi genelinde belirgin şekilde zayıf büyüme ile birlikte geniş tabanlı fiyat artışlarının yaşanacağı uzun bir döneme hazırlanılması gerektiğini söyledi. Mevcut veriler, bölgenin hem enflasyon baskısı hem de yavaşlayan ekonomik aktivite kıskacında olduğunu gösteriyor.