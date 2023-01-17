Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faiz' mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) başekonomisti Philip Lane, ECB'nin faizleri ekonomik büyümeyi kısıtlamaya başlayan düzeye yükseltmesi gerektiğini ve en yüksek seviyenin ekonominin para politikasındaki rekor düzeydeki sıkılaştırma döngüsüne nasıl tepki vereceğine bağlı olacağını söyledi.

ECB, enflasyondaki sert yükselişi sınırlamak amacıyla Temmuz ayından bu yana faizleri toplam 2.5 puan artırdı ancak politika yapıcılar şu anda %10'un hafif altında bulunan enflasyonu 2025'e kadar ECB'nin %2 hedefine düşürmek için daha fazlasına ihtiyaç duyulacağını dile getirdiler.

Lane Financial Times'a yaptığı açıklamada "Faizleri daha fazla artırmamız gerekiyor" dedi.

Lane "Faizleri geçen yıl daha normal seviyelere getirmemiz gerektiğinin oldukça açık olduğunu söyleyebilirdik ve şimdi faizleri (ekonomik büyümeyi) kısıtlayıcı düzeylere getirmemiz gerektiğini söylüyoruz" dedi.