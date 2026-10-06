Avrupa sanayisinde enerji baskısı: Fiyat artışı yüzde 21’e çıktı

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Avrupa sanayisinde enerji kaynaklı fiyat baskısı yeniden hızlandı. Eurostat’ın ağustos verilerine göre Euro Bölgesi’nde sanayi üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,9, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,2 yükseldi.

Avrupa Birliği genelinde de benzer bir tablo görüldü. Üretici fiyatları aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 8 arttı.

Verinin ayrıntıları, sanayideki fiyat artışının büyük bölümünün enerjiden geldiğini gösteriyor. Euro Bölgesi’nde enerji üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 yükselirken enerji hariç sanayi fiyatlarındaki artış yüzde 3,4’te kaldı.

Bu fark, Avrupa’daki üretim baskısının kaynağının giderek daha açık biçimde enerji tarafında yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

Enerjide bir ayda yüzde 5,6 artış

Ağustos ayında Euro Bölgesi’nde enerji üretici fiyatları temmuza göre yüzde 5,6 arttı.

Ara mallarında aylık artış yüzde 0,4 olurken sermaye mallarında yüzde 0,2, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,4 ve dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,1 artış kaydedildi.

Enerji dışarıda bırakıldığında toplam sanayi üretici fiyatlarındaki aylık yükseliş yalnızca yüzde 0,2 oldu.

Yıllık karşılaştırmada da ayrışma daha belirgin.

Enerji fiyatları yüzde 21 artarken ara mallarında yükseliş yüzde 6,8 oldu. Sermaye mallarında fiyatlar yüzde 2,6, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,4 arttı. Dayanıksız tüketim mallarında ise yüzde 0,8 düşüş görüldü.

Temmuz ayında Euro Bölgesi’nde enerji üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 12,9 seviyesindeydi. Ağustosta yüzde 21’e çıkması, enerji kaynaklı baskının yalnız yüksek kalmadığını, bir ay içinde belirgin biçimde hızlandığını gösteriyor.

En yüksek artış İrlanda’da

Ülkeler arasındaki farklılık da dikkat çekiyor. Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre sanayi üretici fiyatlarının en fazla arttığı ülke yüzde 17,1 ile İrlanda oldu.

İrlanda’yı yüzde 16,8 ile Bulgaristan ve yüzde 14,6 ile Litvanya izledi.

Avrupa Birliği’nde yıllık bazda üretici fiyatlarının gerilediği tek ülke ise yüzde 7,9 düşüşle Lüksemburg oldu.

Aylık karşılaştırmada üretici fiyatları bütün AB ülkelerinde arttı. En yüksek artışlar yüzde 3,3 ile Bulgaristan ve Estonya’da görülürken, İtalya’da yüzde 3,1 ve Danimarka’da yüzde 3 yükseliş kaydedildi.

Bu tablo, enerji şokunun ülkeleri aynı ölçüde etkilemediğini ancak fiyat baskısının Avrupa genelinde yaygınlaştığını gösteriyor.

Sanayinin rekabet gücü yeniden baskıda

Enerji fiyatlarının sanayi üretici fiyatlarından çok daha hızlı yükselmesi Avrupa açısından yalnız enflasyon sorunu yaratmıyor.

Yüksek enerji maliyetleri özellikle metal, kimya, cam, seramik, gübre, otomotiv yan sanayi ve diğer enerji yoğun sektörlerde Avrupa üretiminin küresel rekabet gücünü de etkiliyor.

Avrupalı şirketler bir yandan Çin ve ABD'deki üreticilerle rekabet ederken diğer yandan enerji ve finansman giderlerinin yüksek kaldığı bir ortamda yatırım yapmak zorunda.

Üretici fiyatlarındaki yükselişin satış fiyatlarına ne ölçüde aktarılabileceği de kritik olacak.

Şirketlerin maliyet baskısını müşterilerine yansıtabilmesi tüketici enflasyonunu yukarı itebilir. Talebin zayıf olduğu sektörlerde ise fiyat artışının aktarılamaması şirketlerin kâr marjlarını daraltabilir.

Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonunun yeniden yükseldiği bir dönemde sanayi üretici fiyatlarındaki enerji kaynaklı hızlanma, Avrupa Merkez Bankasının izleyeceği göstergeler arasına da girmiş durumda.

Türkiye için iki yönlü etki var

Avrupa sanayisindeki enerji baskısı Türkiye açısından hem risk hem de rekabet fırsatı taşıyor.

Avrupa Birliği Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki üretim temposunun zayıflaması Türk şirketlerine gelen ara malı ve sanayi ürünü siparişlerini azaltabilir.

Özellikle otomotiv, makine, metal ve kimya gibi Avrupa üretim zincirine güçlü biçimde bağlı sektörlerde talep tarafındaki gelişmeler önem taşıyor.

Diğer taraftan Avrupa’daki üreticilerin enerji maliyetlerinin daha hızlı artması, bazı sektörlerde Türkiye’nin göreli üretim maliyeti avantajını güçlendirebilir.

Ancak Türkiye de enerji ithalatçısı olduğu için aynı küresel enerji hareketlerinden etkileniyor.

Bu nedenle Avrupa’daki yüzde 21’lik enerji fiyat artışının Türkiye açısından sonucu yalnız Avrupa talebinin ne kadar zayıflayacağına değil, Türk sanayisinin kendi enerji maliyetlerinin rakiplerine göre nasıl seyredeceğine de bağlı olacak.