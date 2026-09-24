Avrupa’da kuraklık mısır üretimini vurdu

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Avrupa’da sıcak hava ve kuraklık mısır üretimini sert vurdu. Avrupa tahıl ticareti birliği Coceral, Avrupa Birliği için 2026 mısır üretim tahminini temmuz ayındaki 52,7 milyon tondan 48,6 milyon tona çekti.

Yeni tahmin, üretimin geçen yılın yaklaşık yüzde 14 altında kalacağına işaret ediyor. Avrupa’nın önemli üreticilerindeki kayıp, yem piyasasında maliyet baskısının yeniden büyüyebileceği endişesini artırıyor.

Coceral yalnız iki ay içinde AB mısır üretimi beklentisini 4,1 milyon ton aşağı çekti. Hasadın devam ettiği Avrupa’da sıcak hava dalgaları ve yağış eksikliği özellikle yaz döneminde verimi olumsuz etkiledi. Üretimdeki düşüşün büyüklüğü, Avrupa’nın yemlik mısır ihtiyacında ithalata daha fazla yönelmesine ve küresel piyasadaki rekabetin artmasına yol açabilir.

Fransa ve Macaristan’da sert kayıp

En büyük aşağı yönlü revizyonlardan biri Fransa’da gerçekleşti. Fransa’nın mısır üretim tahmini 9,4 milyon tondan 7,6 milyon tona indirildi. Böylece beklenti yalnız birkaç ay içinde 1,8 milyon ton azaldı. Macaristan’da ise tablo daha sert. Daha önce 3,1 milyon ton olarak öngörülen üretim 1,9 milyon tona çekildi.

İki ülkedeki toplam tahmin kaybı 3 milyon tona ulaşıyor.

Sıcak ve kurak hava üretimi vurdu

Avrupa’daki düşüşün temel nedeni yaz boyunca etkili olan yüksek sıcaklıklar ve kuraklık. Mısır, özellikle çiçeklenme ve dane doldurma dönemlerinde su eksikliğine karşı hassas bir ürün. Bu dönemde yaşanan sıcaklık stresi doğrudan verim kaybına dönüşebiliyor.

Avrupa’daki son tahminler, iklim kaynaklı üretim riskinin tahıl piyasasında kalıcı bir maliyet unsuruna dönüşmeye başladığını da gösteriyor.

Türkiye’de de üretim düşüşü bekleniyor

Avrupa’daki gelişme Türkiye açısından da yakından izleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk bitkisel üretim tahmininde Türkiye’de mısır üretiminin geçen yıla göre yüzde 5,9 azalacağı öngörüldü.

Türkiye aynı zamanda büyük bir yem sanayisine sahip. 2025 yılında ülkedeki karma yem üretimi 36 milyon tonun üzerine çıktı. Dolayısıyla küresel mısır arzındaki daralma, özellikle ithal hammadde maliyetleri üzerinden Türkiye’de yem sektörünün karşı karşıya olduğu fiyat riskini artırabilir.

Et, süt ve yumurtaya kadar uzanabilir

Mısır, özellikle kanatlı hayvancılığı ve karma yem üretiminde temel hammaddelerden biri. Türkiye’de arzın önemini gösteren gelişmelerden biri yılın ilk aylarında yaşandı. Toprak Mahsulleri Ofisi, mart ayında ithal edilmek üzere 130 bin ton mısırı beyaz et ve yumurta üreticilerinin kullanımına sundu.

Avrupa üretimindeki sert düşüşün dünya fiyatlarına kalıcı biçimde yansıması halinde Türkiye açısından risk yalnız mısır fiyatıyla sınırlı kalmayabilir. Yem maliyetindeki artışın uzaması, üretim zinciri üzerinden tavuk eti, yumurta, süt ve diğer hayvansal ürünlerde maliyet baskısını güçlendirebilir.